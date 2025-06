Giornata mondiale del pic-nic: i migliori parchi in Italia

In molte città, vengono organizzate iniziative per promuovere questa giornata, come eventi in parchi o aree attrezzate per picnic, o offerte speciali da parte di ristoranti e negozi. È un'occasione per godersi la bellezza della natura, respirare aria fresca e condividere un momento di gioia con le persone più care. Per un picnic perfetto, bisogna scegliere un parco con aree attrezzate, pronti per godersi il cibo e la natura. Ecco alcune idee per i migliori parchi in Italia per fare picnic: