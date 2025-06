World's 50 best Restaurants, la classifica dei migliori ristoranti

Introduzione

Cinque ristoranti italiani sono stati selezionati tra i 50 migliori del mondo, durante la prima premiazione nella storia del World’s 50 Best Restaurants a svolgersi in Italia, per la precisione a Torino (Auditorium del Lingotto). Il primo posto viene dal Perù, il secondo dalla Spagna e il terzo dal Messico, mentre per incontrare il Bel Paese bisogna arrivare fino alle 16esima posizione. Ecco la parte alta della classifica e i ristoranti nostrani premiati.