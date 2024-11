I migliori 50 ristoranti italiani secondo Top Italy. La classifica

Da Massimo Bottura a Davide Oldani, fino a Mauro Uliassi. Sono questi alcuni dei grandi chef italiani protagonisti della prestigiosa classifica della guida 50 Top Italy, che individua i migliori ristoranti in Italia. Sul podio della graduatoria, nella categoria Grandi Ristoranti, si posizionano: al terzo posto, l'Enoteca Pinchiorri guidata in cucina da Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina; al secondo, Uliassi di Mauro Uliassi, a Senigallia; sul gradino più alto, l'Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena.

I migliori ristoranti secondo 50 Top Italy

Segue in classifica, al quarto posto, D'O di Davide Oldani a Cornaredo. Al quinto troviamo Duomo di Ciccio Sultano, a Ragusa, seguito da Le Calandre della famiglia Alajmo, a Rubano. Settimo posto per Andrea Aprea a Milano, guidato dall'omonimo chef. Ottavo posto in classifica per Condividere dello chef Federico Zanasi a Torino; poi Danì Maison, di proprietà di Nino Di Costanzo, a Ischia. Chiude la classifica della Top 10 la Taverna Estia della famiglia Sposito, a Brusciano. La regione in cui si concentra la maggior parte dei locali selezionati da 50 Top Italy è la Lombardia, con 10 ristoranti. Seguono la Campania con 8 locali e il Veneto con 6.