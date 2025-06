Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 giugno segno per segno

Al via ecco una nuova giornata, tutta da vivere. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà densa di avvenimenti importanti? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 giugno. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Oggi vi sentite carichi e generosi, con una naturale predisposizione ad aiutare chi vi è vicino. In amore, potreste trovarvi a chiarire un malinteso: il dialogo sincero sarà la vostra forza. Se siete in coppia, cercate di smussare quella punta di orgoglio che può creare distanza. Nel lavoro brillate per inventiva e ottenete apprezzamenti sinceri. La vostra simpatia conquista i colleghi, anche quelli più difficili. Una giornata discreta anche per piccoli colpi di fortuna inaspettati.

TORO La giornata vi porta una buona carica di energia, anche se a tratti vi sentite più emotivi del solito. In amore, evitate di mettere in discussione legami appena nati: serve pazienza. Chi è in coppia può notare qualche incertezza, ma nulla che non si possa sistemare. Al lavoro è meglio usare diplomazia: evitate scontri diretti con superiori o colleghi. La vostra determinazione resta un punto di forza, anche nelle situazioni delicate. La fortuna vi accompagna con equilibrio, basta non forzare troppo gli eventi.

GEMELLI Un’atmosfera leggera e brillante vi accompagna oggi, rendendovi protagonisti nelle relazioni. L’amore è sereno e coinvolgente, con intesa e dolcezza nella coppia. Single o in coppia, riuscite a farvi capire e a condividere emozioni autentiche. Al lavoro, attenzione ai pettegolezzi: saprete difendere le persone giuste con discrezione. La vostra parlantina è un’arma vincente, ma usatela con criterio. Fortuna positiva se mantenete uno spirito aperto e allegro.

CANCRO Giornata positiva, anche se richiede uno sforzo in più per superare alcune tensioni. Nel rapporto di coppia, è il momento di essere più comprensivi e presenti. Se siete single, nuove conoscenze possono trasformarsi in qualcosa di importante. Sul lavoro, una responsabilità impegnativa può rivelarsi una preziosa occasione. Affrontate gli impegni con calma e senza lasciarvi scoraggiare. Un pizzico di fortuna vi premia, soprattutto se usate intuito e sensibilità.

LEONE Oggi potreste affrontare qualche momento d’incertezza, ma la vostra forza d’animo vi guida. In amore, evitate di voler dominare: meglio lasciare spazio all’altro. Una nuova conoscenza può affascinarvi, ma richiede tempo per capire dove porterà. Nel lavoro, siete creativi e intuitivi, ma attenzione a non voler controllare tutto. Affrontate le sfide con spirito aperto e capacità di adattamento. La fortuna vi sostiene se riuscite a gestire imprevisti con leggerezza.

VERGINE Una giornata dinamica e ben bilanciata, con belle soddisfazioni in diversi ambiti. In amore, l’intesa è forte e potreste pianificare insieme al partner qualcosa di importante. Chi è solo potrebbe vivere un incontro decisivo per il futuro. Nel lavoro vi distinguete per impegno e precisione, conquistando la fiducia di chi conta. L’energia mentale è alta e vi permette di portare avanti progetti ambiziosi. La fortuna vi guarda con simpatia: sfruttatela per realizzare piccoli desideri.

BILANCIA Oggi siete leggeri, socievoli e con una gran voglia di vivere nuove esperienze. In amore, il vostro fascino non passa inosservato e vi sentite pronti a lanciarvi. Una situazione difficile può sbloccarsi grazie alla vostra gentilezza e tenacia. Nel lavoro, evitate di perdere tempo su dettagli irrilevanti: andate dritti al punto. La vostra intelligenza sociale sarà la chiave per gestire qualsiasi dinamica. La fortuna vi sorride nelle relazioni e nei contatti umani.

SCORPIONE La giornata alterna alti e bassi, ma la vostra capacità di reagire vi salva in ogni occasione. In amore, c’è un risveglio del desiderio e una voglia nuova di connettersi col partner. I single dovrebbero lasciarsi andare e uscire dalla propria zona di comfort. Sul lavoro raccogliete i frutti di quanto seminato con impegno e intelligenza. Evitate tensioni e concentratevi su ciò che davvero vi sta a cuore. La fortuna è altalenante, ma saprete sfruttare ogni spiraglio utile.

SAGITTARIO Vi sentite protagonisti in famiglia e tra gli amici, con energia e voglia di fare. In amore, piccoli malintesi possono essere superati con un ascolto più attento. Con un po’ di umiltà, rafforzerete i legami con chi vi vuole bene. Nel lavoro potete osare: avete il supporto delle stelle per salire di livello. Seguite l’istinto, ma mantenete i piedi ben saldi a terra. Un tocco di fortuna vi aiuta a cogliere occasioni interessanti.

CAPRICORNO Siete in una fase di crescita e consapevolezza, pronti a puntare più in alto. In amore, c’è una leggera dissonanza: ascoltate senza giudicare. La dolcezza, più che la fermezza, sarà la chiave per evitare conflitti. Sul lavoro siete ambiziosi e determinati, e oggi potete iniziare qualcosa di importante. Non abbiate paura di osare, soprattutto se sentite di avere qualcosa da dimostrare. Fortuna discreta, soprattutto in ambiti legati alla cultura e alla comunicazione.

ACQUARIO L’umore oggi potrebbe calare un po’, ma avete gli strumenti per ritrovare equilibrio. In amore, la giornata è positiva: l’intesa affettiva cresce e vi dà conforto. Siete pronti a costruire qualcosa di serio o a rafforzare ciò che già c’è. Nel lavoro, serve pazienza: non siete ancora al massimo, ma presto tornerete in forma. Accettate i consigli e prendetevi il tempo di ricaricarvi. La fortuna è moderata, ma può offrirvi momenti piacevoli se siete ricettivi.