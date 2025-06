Ristoranti, 44% italiani legge almeno 5 recensioni prima di prenotare

Aumenta il tempo medio trascorso tra la lettura delle recensioni e la conferma della prenotazione: in Italia gli utenti trascorrerebbero in media 13 minuti sull’applicazione. Molta meno importanza viene data alle schede del ristorante

Si attribuisce sempre più importanza alle recensioni online. Secondo una ricerca di TheFork, quasi la maggioranza degli italiani, prima di scegliere un ristorante da prenotare, consulta almeno 5 commenti online per informarsi e avvalorare la propria decisione d’acquisto. Ma non è tutto. Secondo le stime riportate dalla piattaforma, è aumentato anche il tempo medio trascorso tra la lettura delle recensioni e la conferma della prenotazione: in Italia gli utenti trascorrerebbero in media 13 minuti sull’applicazione e, poco meno (9 minuti e mezzo), sul sito web, prima di accertarsi sulla scelta del ristorante in cui andare. Un significativo distacco rispetto ai 5,4 minuti da app e 3,4 minuti da web sulla scheda ristorante.