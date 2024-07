The Fork Awards 2024: Quasi 100 stelle MICHELIN per la giuria

TheFork e Identità Golose annunciano la nuova edizione dei TheFork Awards, premio annuale assegnato da TheFork alle migliori nuove aperture e gestioni dell'anno. Quello del 2024 è il sesto appuntamento dell’iniziativa, che ha già lanciato centinaia di nuove aperture, successivamente insignite anche dalle principali guide di settore.

Dalla prima edizione nel 2018 all'edizione 2023 sono stati nominati 286 ristoranti, di cui 74 sono entrati nella selezione MICHELIN, 47 hanno ricevuto almeno una stella MICHELIN e 5 ristoranti hanno ottenuto la stella verde, conferma del fatto che TheFork Awards è un’eccellente rampa di lancio per le nuove realtà gastronomiche del territorio.

“L’obiettivo dei TheFork Awards è identificare e valorizzare le migliori nuove aperture e gestioni dell’anno con il contributo autorevole di una giuria di Top Chef, protagonisti della ristorazione italiana. I ristoranti individuati sono da considerarsi tutti vincitori e beneficiano dell’utilizzo totalmente gratuito del gestionale TheFork Manager per i successivi 12 mesi e di tutta la comunicazione messa a disposizione da TheFork e Identità Golose. Uno strumento concreto per affermarsi in un mercato che, nonostante stia riprendendo il passo, continua a essere sfidante”, spiega Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia.

“Ci avviamo alla sesta edizione dei TheFork Awards, un premio che per la sua natura, le sue caratteristiche e le sue finalità rimane unico nel suo genere ma non manca di rinnovarsi ogni anno. Grazie all’impegno della redazione di Identità Golose Web un numero sempre maggiore di grandi chef è stato coinvolto nella selezione e sempre più vincitori saranno invitati a partecipare alla serata diventando protagonisti del mondo della ristorazione. La continuità e l’importanza dell’appuntamento sarà valorizzata dall’impegno di Gerry Scotti che presenterà la manifestazione per la terza volta.” Dichiara Claudio Ceroni, Founder Identità Golose

Le sfide per le nuove aperture

Secondo l’Osservatorio TheFork sulle nuove aperture di TheFork in collaborazione con Format Research, il comparto dei ristoranti con servizio al tavolo si conferma come uno dei settori trainanti della nostra economia, con oltre mezzo milione di addetti e quasi 140.000 richieste di nuovo personale in vista della stagione estiva del 2024 (giugno, luglio e agosto). Nel solo mese di giugno i ristoranti risultavano alla ricerca di quasi 60.000 camerieri e quasi 23.000 cuochi da assumere.

“Nel primo trimestre del 2024 diminuisce leggermente il numero dei ristoranti con somministrazione rispetto al trimestre precedente: i ristoranti attivi risultano quindi 137.388. Nei primi tre mesi 2024 sono aumentate le imprese nuove nate rispetto al dicembre 2023 (sono nati 1.211 ristoranti con somministrazione). Parallelamente sono aumentate le "cessazioni" con 1.291 ristoranti che hanno smesso la propria attività. Il saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate, pur migliorando a marzo rispetto a dicembre, presenta un saldo negativo pari a - 80 unità (a dicembre il saldo era stato pari a -276 unità). Per quanto negativo, il dato dei ristoranti con somministrazione è migliore rispetto alla dinamica del saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate a livello nazionale che nel medesimo periodo è passato da -45.000 (dicembre 23) a -46.000 (marzo 2024)”, ha spiegato Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research che firma l’Osservatorio Nuove Aperture di TheFork.

L’edizione 2024: conferme e novità

Anche quest'anno, i top chef selezioneranno le nuove aperture e gestioni più meritevoli. A settembre, quando verrà svelata la lista dei ristoranti nominati, gli utenti di TheFork avranno l'opportunità di votare il loro preferito. La cerimonia degli Awards si terrà il 29 ottobre in una location d'eccezione: La Pelota a Milano, uno spazio polifunzionale noto per la sua atmosfera elegante e moderna. Qui, tutti i nominati saranno celebrati in una serata speciale durante la quale verranno assegnati i Premi Tematici e il prestigioso People’s Choice Award. La cena di gala, presentata da Gerry Scotti, sarà curata dalle chef stellate Valeria Piccini del Ristorante Caino a Montemerano (2 stelle Michelin), Cristina Bowerman del Glass Hostaria a Roma (1 stella Michelin) e Viviana Varese di Passalacqua a Como. L’iniziativa appena lanciata ha già raccolto il sostegno di APCI- Associazione Professionale Cuochi Italiani, Le Soste, i media Partner Dove e Realize Networks e molte altre importanti realtà. Tra gli sponsor si conferma Acqua Panna S. Pellegrino e Bibite San Pellegrino.

La Giuria 2024 dei TheFork Awards

Un'importante novità è la collaborazione siglata con l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che oltre a prevedere nella giuria 2024 diversi suoi Associati, ha deciso di conferire il premio "New Generation" a uno o più candidati, con l'obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo di giovani professionisti, realizzati attraverso la condivisione della propria rete e del know how. Il riconoscimento sarà conferito durante l'evento e prevede il conseguimento di diritto della qualifica di Associato e l'ingresso in Associazione in modalità gratuita per un biennio.

La giuria, composta da 74 top chef italiani, è stata curata da Identità Golose e coinvolge alcuni dei più autorevoli protagonisti della cucina d’autore, insieme a giovani chef emergenti che si sono distinti come nuove promesse del panorama gastronomico. La selezione dei giurati è frutto di un rigoroso processo di selezione condotto dalla redazione di Identità Golose, punto di riferimento per il mondo dell’alta cucina.