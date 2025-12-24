Lotto, l’estrazione di oggi 24 dicembre: tutti i numeri vincenti

Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Tuttavia a causa delle modifiche legate alle festività natalizie, oggi mercoledì 24 dicembre alle 18.30 sono stati estratti Lotto e 10eLotto. Ecco i numeri fortunati.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 24 dicembre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 24 dicembre 2025:
- Bari: 47 - 74 - 01 - 61 - 54
- Cagliari: 86 - 07 - 81 - 05 - 33
- Firenze: 08 - 49 - 46 - 79 - 63
- Genova: 20 - 44 - 89 - 15 - 82
- Milano: 25 - 77 - 04 - 38 - 27
- Napoli: 10 - 48 - 38 - 65 - 47
- Palermo: 02 - 06 - 66 - 07 - 14
- Roma: 87 - 37 - 34 - 53 - 07
- Torino: 14 - 63 - 53 - 72 - 88
- Venezia: 43 - 60 - 15 - 34 - 22
- Nazionale: 67 - 68 - 75 - 69 - 53
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 24 dicembre
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
01 - 03 - 06 - 09 - 21 - 23 - 28 - 29 - 33 - 38 - 43 - 44 - 48 - 50 - 60 - 64 - 66 - 70 - 74 - 89
Numero oro: 21
Doppio oro: 21 - 60
Extra: 14 - 16 - 18 - 31 - 52 - 54 - 56 - 58 - 61 - 71 - 77 - 78 - 83 - 85 - 87
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 27 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 140 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 129 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 109 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 103 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 98 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 96 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 91 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 91 estrazioni)
- Torino 57 (manca da 83 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 109 estrazioni) - 46 (da 103) - 56 (da 68)
- Cagliari 19 (manca da 91 estrazioni) - 55 (da 83) - 40 (da 68)
- Firenze 42 (manca da 140 estrazioni) - 65 (da 76) - 16 (da 63)
- Genova 73 (manca da 96 estrazioni) - 52 (da 82) - 30 (da 74)
- Milano 73 (manca da 72 estrazioni) - 50 (da 69) - 44 (da 63)
- Napoli 3 (manca da 57 estrazioni) - 32 (da 56) - 31 (da 50)
- Palermo 36 (manca da 64 estrazioni) - 52 (da 59) - 21 (da 54)
- Roma 6 (manca da 77 estrazioni) - 26 (da 65) - 64 (da 59)
- Torino 89 (manca da 91 estrazioni) - 57 (da 83) - 18 (da 79)
- Venezia 71 (manca da 98 estrazioni) - 12 (da 67) - 83 (da 61)
- Nazionale 59 (manca da 129 estrazioni) - 6 (da 83) - 37 (da 72)
