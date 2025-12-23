Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 dicembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 23 dicembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto, come funziona?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Superenalotto, l’estrazione straordinaria del 22 dicembre
I numeri vincenti del Lotto del 23 dicembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 23 dicembre 2025:
- Bari: 57 - 90 - 22 - 43 - 26
- Cagliari: 62 - 22 - 2 - 11 - 18
- Firenze: 18 - 56 - 1 - 68 - 9
- Genova: 25 - 79 - 48 - 88 - 17
- Milano: 49 - 10 - 56 - 83 - 1
- Napoli: 9 - 63 - 67 - 7 - 50
- Palermo: 10 - 82 - 42 - 78 - 9
- Roma: 29 - 12 - 73 - 74 - 62
- Torino: 32 - 9 - 43 - 6 - 38
- Venezia: 45 - 63 - 67 - 58 - 56
- Nazionale: 43 - 51 - 74 - 32 - 1
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 23 dicembre
Ecco la serie fortunata del 10eLotto: 1 – 2 – 9 – 10 – 12 – 18 – 22 – 25 – 29 – 32 – 45 – 48 – 49 – 56 – 57 – 62 – 63 – 79 – 82 – 90
Numero oro: 57
Doppio oro: 57 - 90
Extra: 6 – 7 – 11 – 17 – 26 – 42 – 43 – 58 – 67 – 68 – 73 – 74 – 78 – 83 – 88
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: combinazione vincente
Sono stati estratti i 6 numeri del 23 dicembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 80 - 34 - 16 - 24 - 22 - 18
- Il numero Jolly è: 62
- Il numero Superstar è: 53
Il Jackpot del Superenalotto del 23-12-2025 è di 96.000.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto della prossima estrazione è di: 96.800.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 139 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 128 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 108 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 102 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 97 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 95 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 91 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 90 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 90 estrazioni)
- Torino 57 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 108 estrazioni) - 46 (da 102) - 56 (da 67)
- Cagliari 19 (manca da 90 estrazioni) - 55 (da 82) - 40 (da 67)
- Firenze 42 (manca da 139 estrazioni) - 65, 63 (da 75) - 16 (da 62)
- Genova 73 (manca da 95 estrazioni) - 52 (da 81) - 30 (da 73)
- Milano 73 (manca da 71 estrazioni) - 50 (da 68) - 44 (da 62)
- Napoli 3 (manca da 56 estrazioni) - 32 (da 55) - 31 (da 49)
- Palermo 36 (manca da 63 estrazioni) - 52 (da 58) - 21 (da 53)
- Roma 6 (manca da 76 estrazioni) - 26 (da 64) - 64 (da 58)
- Torino 88 (manca da 91 estrazioni) - 89 (da 90) - 57 (da 82)
- Venezia 71 (manca da 97 estrazioni) - 12 (da 66) - 83 (da 60)
- Nazionale 59 (manca da 128 estrazioni) - 6 (da 82) - 37 (da 71)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 57 (da 72) - 34 (da 61) - 6 (da 53) - 27 (da 50) - 49 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record