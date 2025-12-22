Superenalotto, l’estrazione straordinaria di oggi 22 dicembre

Si tratta dell’anticipo, legato alle festività natalizie, dell'estrazione di martedì 23 dicembre alle 20. Ecco i numeri fortunati, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari
Sono stati estratti i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Si tratta di un'estrazione straordinaria, dovuta alle festività natalizie, che è l'anticipo di quella di martedì 23 dicembre delle 20.
Superenalotto, la combinazione vincente
Ecco la combinazione vincente del Superenalotto di oggi, lunedì 22 dicembre:
2 - 14 - 28 - 36 - 78 - 85
Numero Jolly: 17
Numero Superstar: 11
Jackpot della prossima estrazione: 96.000.000 euro.
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
57 (da 71) - 22 (da 66) - 34 (da 60) - 6 (da 52) - 27 (da 49) - 49 (da 43)
