Superenalotto, l’estrazione straordinaria di oggi 22 dicembre

Si tratta dell’anticipo, legato alle festività natalizie, dell'estrazione di martedì 23 dicembre alle 20. Ecco i numeri fortunati, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari

Sono stati estratti i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Si tratta di un'estrazione straordinaria, dovuta alle festività natalizie, che è l'anticipo di quella di martedì 23 dicembre delle 20. 

Superenalotto, la combinazione vincente

Ecco la combinazione vincente del Superenalotto di oggi, lunedì 22 dicembre:

 

2 - 14 - 28 - 36 - 78 - 85

 

Numero Jolly: 17

 

Numero Superstar: 11

 

Jackpot della prossima estrazione: 96.000.000 euro.

 

Lotto, l'estrazione del 20 dicembre 2025

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

 

57 (da 71) - 22 (da 66) - 34 (da 60) - 6 (da 52) - 27 (da 49) - 49 (da 43)

Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

Il 16 novembre, a Rovigo, è stata centrata la fatidica sestina dal valore di oltre 85 milioni di euro. Ma quanto spendono i giocatori e quanto si sono ripresi in vincite? E come è la situazione nelle diverse aree del Paese? Ecco tutti i dettagli

