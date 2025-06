Camper e pellegrinaggi, itinerari on the road nell'anno del Giubileo

Introduzione

In occasione del Giubileo, Assocamp, Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per Campeggio, ha sviluppato 5 itinerari on the road per camper per raggiungere i principali santuari della cristianità del nostro Paese, che si trovano immersi in paesaggi naturali e borghi caratteristici ideali per chi cerca un turismo lento e a contatto con la natura. A livello europeo l'Italia è tra le destinazioni preferite per il turismo in libertà. Il trend è confermato dai recenti dati dell’Osservatorio del Turismo Outdoor 2025 curato da Human Company e THRENDS, per cui la stagione 2025 prevede 67,7 milioni di presenze nel Belpaese, un dato in linea con l’andamento dei flussi turistici dell’anno precedente. Per l’estate le presenze previste sono circa 55,8 milioni, mentre si conferma la rilevanza strategica dei mesi spalla della stagione, maggio e ottobre. A trainare il comparto è ancora una volta il mercato estero, per il quale si prevedono oltre 38 milioni di presenze (+1% rispetto al 2024). In vista di questo grande afflusso di turisti e nell’ottica di suggerire percorsi alternativi a quelli tradizionali, Assocamp propone mete ideali da raggiungere in camper e adatte a tutti, all’insegna dell’inclusività e della comodità.