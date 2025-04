Carbonara day 2025, storia e curiosità sulla pasta più amata d’Italia

Nel 2017 l’Unione Italiana Food e International Pasta Organization hanno istituito per il 6 aprile il Carbonara Day con lo scopo di celebrare la ricetta e promuovere la cucina italiana nel mondo. Nato come evento social, è oggi un’occasione per milioni di persone di condividere la loro passione per un piatto che, con soli cinque ingredienti, continua a conquistare le tavole di tutto il mondo. Il tema scelto per l’edizione 2025 del Carbonara Day è #FormatoCarbonara: spaghetto, rigatone, mezza manica o tonnarello, qual è il formato ideale per la carbonara? Proprio in occasione di questa ricorrenza, un’indagine demoscopica promossa da AstraRicerche per conto dei pastai di Unione Italiana Food rivela che, per questa ricetta, il 57,9% degli italiani preferisce la pasta lunga, con gli spaghetti in cima alle scelte (rispetto al 36,8% che opta per la pasta corta). La pasta rigata ha ottenuto il 61% di preferenze a fronte di un 32,2% per la pasta liscia. I consumatori sembrano dunque attribuire grande importanza alla scelta del formato nella riuscita del piatto. Nell’ambito della pasta corta, i rigatoni si attestano come il secondo formato più amato, con il 24,6% che lo seleziona e il 13,9% che lo considera il proprio preferito. Le mezze maniche seguono a stretto giro, con il 19,5% di preferenze e un 10% di voti per questo formato