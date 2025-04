Giornata mondiale del Libro, viaggio letterario in Irlanda

Seguire le tracce di un altro Nobel come Seamus Heaney (lo vinse nel 1995) significa immergersi nel cuore rurale dell’Irlanda del Nord, tra campi di torba e muretti a secco. Ripercorrere le sue tracce offre la possibilità di fare un viaggio di ispirazione letteraria lontano dagli scenari urbani che sono caratteristici, per esempio, di Joyce o di Wilde di cui quest’anno ricorre, per altro, il 125° anniversario della morte. Nato a Bellaghy, nella contea di Derry, Heaney trovò nei paesaggi della sua infanzia l’ispirazione per molte delle sue opere più celebri. A Bellaghy sorge oggi il Seamus Heaney HomePlace, centro culturale che custodisce manoscritti, registrazioni, oggetti personali e ospita eventi letterari. Vicino, la fattoria di Mossbawn, dove Heaney visse da bambino, rivive in poesie come Digging. La mappa legata al poeta è fitta e ramificata e luoghi suggestivi come Toomebridge, nella contea di Antrim, il Lough Neagh e le torbiere della zona compongono una geografia poetica fatta di dettagli concreti e simboli universali. Bellaghy è anche il luogo dove riposa il poeta, con un epitaffio semplice, tratto da una lettera alla moglie: “Walk on air against your better judgement”.