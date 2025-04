I militari russi stanno evacuando le salme di decine di migliaia di soldati delle Forze Armate dell'Ucraina dalle zone di confine della regione di Kursk. Lo hanno riferito alla Tass le agenzie di sicurezza russe. "Il regime di Kiev non ha nemmeno tentato di evacuare i corpi dei militari uccisi. Inoltre, molti militari ucraini sono morti per le ferite, abbandonati dai loro "fratelli". Attualmente" - proseguono - "anche i militari russi stanno evacuando i corpi dei soldati ucraini. Il numero si aggira sulle decine di migliaia". Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito che l'intelligence ucraina sa di 155 cittadini cinesi che combattono per l'esercito russo in Ucraina. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere che la Cina sta verificando la situazione, aggiungendo che il suo governo ha sempre richiesto ai suoi cittadini di evitare zone di conflitto armato e "soprattutto di evitare di partecipare alle operazioni militari di qualsiasi parte". Per gli Usa è un fatto "inquietante" che i cinesi combattano per la Russia in Ucraina.

