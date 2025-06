Medioriente, raffica di missili dall'Iran su Israele. LIVE

Ancora una notte di guerra tra Israele e Iran, con Teheran che lancia missili su Israele. Sirene a Tel Aviv, un missile è caduto anche a Gerusalemme. Si registrano almeno otto morti e centinaia di feriti. Per Israele, neppure la guida suprema dell'Iran Ali Khamenei è "off limits". Secondo Axios, Israele avrebbe chiesto nelle ultime 48 ore all'amministrazione Trump di unirsi alla guerra contro l'Iran per eliminare il suo programma nucleare. Gli ayatollah minacciano l'Occidente: “Pronti 2mila missili”. Nel mirino anche le basi di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in Medio Oriente. In Iran il regime traballa sotto le bombe e il potere di Khamenei è messo alla prova. La guida suprema ha rimpiazzato l'inner circle decapitato, ma gli iraniani cercano una svolta. Musk sfida la censura e riaccende Starlink in Iran. Appello sui social: “Può essere il colpo finale al regime”. La premier Meloni è arrivata in Canada per il G7 di Kananaskis. Italia in pressing su Iran e Israele per evitare l'escalation. È la linea presentata dal ministro degli Esteri Tajani in Parlamento: "Nessuna ambiguità. L'Iran non può avere l'atomica, Israele ha diritto a garantire la propria sopravvivenza. Ma bisogna favorire la de-escalation. Non abbiamo agende nascoste".

