Iran, chi è il nuovo capo delle forze armate Sayyed Abdolrahim Mousavi

ll leader iraniano Ali Khamenei ha nominato Majid Mousavi alla guida delle forze armate in sostituzione del generale di corpo d'armata Mohammad Bagheri, ucciso durante gli attacchi israeliani contro l'Iran. Mousavi è comandante in capo dell'esercito della Repubblica Islamica da agosto 2017 e ha svolto un ruolo cruciale nel rinnovamento delle truppe iraniane. In quell'anno è stato promosso dal grado di generale di brigata a quello di generale di corpo d'armata e nominato comandante in capo dell'esercito iraniano da Khamenei, in sostituzione di Seyed Ataollah Salehi. Nel 2019, l'ayatollah lo ha nominato comandante della base di difesa aerea Khatam al-Anbia, incarico che ha mantenuto in parallelo al ruolo di vertice nell'esercito.