Chi è l’ayatollah dell’Iran Ali Hosseini Khamenei

In caso di uccisione di Khamenei, la costituzione prevede l'attivazione di un processo per eleggere un altro religioso al suo posto tramite l'Assemblea degli Esperti. Da anni circola il nome del secondogenito e figlio prediletto Mojtaba che potrebbe dare il via a una monarchia ereditaria, ma non gode della stima di tutti e non è un ayatollah. L’altra possibilità è che si precipiti in lotte intestine tra i diversi aspiranti al ruolo di Guida Suprema dell’Iran

