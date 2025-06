Israele-Iran, quali sono i rischi per l'economia mondiale? Gli scenari

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in audizione alle Commissioni riunite Esteri Camera e Senato sugli attacchi in Medioriente, ha sottolineato questa preoccupazione. "L'escalation tra Israele e Iran mette nuovamente a rischio la libertà di navigazione, in una rotta marittima cruciale per l'Italia e per il commercio globale. Appare quindi evidente come le implicazioni di un prolungato scontro militare tra Israele e Iran sarebbe di portata estremamente rilevante: le ripercussioni si farebbero sentire non solo sul piano della sicurezza regionale, ma anche su quello economico, energetico, umanitario e migratorio. Per questo il governo italiano è in prima linea per favorire la de-escalation", ha sottolineato Tajani.

