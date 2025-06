Israele-Iran, Tajani in audizione: "Teheran non può avere l'atomica"

"Da Israele un'operazione di portata vastissima, destinata a durare giorni o forse settimane. L'Iran non può dotarsi di una bomba atomica. L'obietivo del governo italiano è la pace". A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione nell'Aula dei gruppi parlamentari sugli attacchi tra Israele e Iran ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

"L'Iran ha violato le regole sul nucleare"

Al Tg1, Tajani si è soffermato sulla questione dell'atomica. "Per quanto riguarda il programma nucleare dell'Iran, abbiamo il rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite secondo il quale Teheran ha violato le regole ed è andato al di là della linea rossa per quanto riguarda la costruzione dell'arma atomica. Quindi, le osservazioni israeliane sono assolutamente fondate sulla base di una relazione indipendente che arriva dall'agenzia dell'Onu". "La linea europea è quella di evitare un'escalation, fermo restando che l'Iran non può avere un'arma nucleare. La linea dell'Italia è una linea di impegno per la pace, restando che non può essere messa a repentaglio con l'atomica la sicurezza e l'esistenza dello Stato di Israele", ha ribadito.

Le telefonate con Herzog e Mustafa

Tajani ha anche avuto stamattina due colloqui telefonici con il presidente di Israele Isaac Herzog e con il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese Muhammad Mustafa. Nel primo colloquio, Tajani ha affrontato il tema del conflitto fra Stato ebraico e Iran e le conseguenze per le popolazioni in Israele e Palestina. A Herzog, Tajani ha offerto le condoglianze per le vittime civili causate in queste ore. Il ministro ha anche ripetuto con forza la richiesta di sospendere le operazioni militari a Gaza che coinvolgono la popolazione civile. Herzog ha riferito al ministro che Israele è pronto ad accettare le proposte dei mediatori americani, egiziani e del Qatar per un cessate il fuoco con Hamas. Al primo ministro e ministro degli Esteri palestinese Mustafa, Tajani ha confermato la solidarietà del governo italiano alla Autorità nazionale palestinese e il sostegno che Roma manterrà per l'Anp innanzitutto nelle sedi multilaterali delle Nazioni Unite e dell'Ue. Il premier Mustafa ha ringraziato Tajani per le ultime evacuazioni sanitarie e per l'assistenza offerta innanzitutto ai bambini palestinesi. Con i voli di mercoledì scorso sono 150 i minori palestinesi assistiti e 650 i parenti e cittadini palestinesi accolti in Italia.

La riunione alla Farnesina

Stamattina, Tajani è stato impegnato in una riunione in videoconferenza coi dirigenti del ministero degli Esteri e tutti gli ambasciatori delle principali sedi della rete diplomatica italiana. Il ministro ha ricevuto un aggiornamento dagli ambasciatori d'Italia a Teheran, a Tel Aviv e dal consolato a Gerusalemme sulle condizioni dei nostri concittadini. La rete consolare italiana è impegnata nell'assistenza ai cittadini che volessero lasciare i Paesi in cui si trovano, compatibilmente con la generale chiusura dello spazio aereo in molti Paesi della regione, come riferito dalla stessa Farnesina.