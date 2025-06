Iran: "Colpito Israele con successo", 5 civili uccisi in attacco. LIVE

Nuove esplosioni a Teheran che risponde con raid su Tel Aviv e Haifa. Gravi distruzioni nel centro e nel nord del Paese, vittime e feriti. Netanyahu annuncia: "Uccisi i vertici dell'intelligence dei pasdaran". Il ministro degli Esteri iraniano: "Pronti a difenderci". Khamenei in un bunker sotterraneo, giallo sul veto Usa per la sua uccisione. Trump in pressing per un accordo, non esclude un coinvolgimento ma propone a Putin un ruolo di mediatore. No di Macron. G7 in Canada, presente anche Meloni