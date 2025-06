Oscurati stand israeliani a Salone aeronautico, Israele: "Scandaloso"

L’evento di Le Bourget si è aperto oggi nella capitale francese. L’Eliseo, come riportano i media locali, ha ordinato di vietare l'accesso agli stand di cinque industriali israeliani attivi nel campo degli armamenti. Le imprese in questione, stando a fonti francesi, esponevano "armamenti offensivi", come quelli potenzialmente in uso a Gaza. La replica israeliana: è una forma di "segregazione"