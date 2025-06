Iran, Ali Khamenei nascosto in un bunker sotterraneo a Teheran

Israele non avrebbe assassinato Khamenei la prima notte dell'operazione per dargli un'ultima possibilità di abbandonare completamente il suo programma di arricchimento dell'uranio

Poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerdì, la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, si è rifugiata insieme ai membri della sua famiglia, compreso suo figlio Mojtaba, nel rifugio di Lavizan. Il bunker sotterraneo si trova nel nord-est di Teheran, secondo quanto riportato da Iran International, che cita due fonti informate all'interno del Paese, ripreso da Times of Israel. Israele non avrebbe assassinato Khamenei la prima notte dell'operazione per dargli un'ultima possibilità di abbandonare completamente il suo programma di arricchimento dell'uranio, riporta l'agenzia di stampa citando una fonte diplomatica della regione (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE).