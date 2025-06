Al via G7 in Canada, presente Meloni. Occhi puntati su Iran-Israele

La presidente del Consiglio è atterrata a Calgary. Poi il trasferimento a Kananaskis, in Alberta, dove si tiene il vertice. In cima all'agenda c'è il conflitto tra Iran e Israele, con focus anche su Ucraina, dazi americani e traffico di migranti. Non è prevista una dichiarazione congiunta ascolta articolo

È tutto pronto per il summit dei leader del G7 in Canada, che parte oggi, domenica 15 giugno, e terminerà martedì 17. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata all'aeroporto di Calgary; poi il trasferimento a Kananaskis, in Alberta, dove si tiene il vertice. A fare gli onori di casa sarà il primo ministro canadese Mark Carney, fresco vincitore delle elezioni di marzo e al suo esordio in un summit del G7: sarà lui ad accogliere Donald Trump, al centro dell'attenzione in questa edizione, e la stessa Meloni, che introdurrà una delle 7 sessioni di lavoro previste durante il vertice, quella dedicata al tema delle comunità sicure.

I temi sul tavolo Il nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) sarà in cima all'agenda del summit di Kananaskis, tra i lavori ufficiali e i bilaterali a margine. Meloni dovrebbe averne uno con Carney, ed è ancora da capire se ci saranno incontri anche con Trump e i partner europei, dopo il colloqui telefonici di questi giorni. Nel summit tra le montagne rocciose della provincia di Alberta si discuterà anche della guerra in Ucraina, che prosegue senza prospettive di soluzione, e della questione dei dazi Usa.