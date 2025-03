Canada, vertice dei ministri degli Esteri a Charlevoix: temi in agenda

Le dichiarazioni ambigue di Vladimir Putin sulla proposta americana di un cessate il fuoco di 30 giorni e la risposta prudente di Donald Trump, che l'ha definita "promettente ma incompleta", hanno alimentato discussioni tra i leader del G7 in Canada. Mentre Europa e Stati Uniti cercano di ricucire le tensioni su spese militari, Nato e dazi, il clima dei colloqui rimane positivo, secondo fonti italiane, che escludono rischi per la dichiarazione finale del vertice. Il contesto geopolitico, in rapido mutamento, influenza le posizioni dei ministri, ma l'atmosfera resta distesa. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aveva messo in guardia contro eventuali toni "antagonistici" sulla Russia, si è mostrato collaborativo, aggiornando gli alleati sui colloqui a Gedda e sui prossimi passi nei negoziati. I temi delle spese militari e dei dazi non sono stati affrontati direttamente, ma saranno oggetto di discussioni bilaterali.

I temi sul tavolo

Prima dell'inizio delle sessioni, la ministra degli Esteri canadese, Melanie Joly, ha incontrato Rubio in un incontro cordiale, sottolineato da una stretta di mano. Joly ha ribadito l'importanza del sostegno all'Ucraina (LIVEBLOG) contro "l'aggressione illegale della Russia" e ha manifestato l'intenzione di sollevare la questione dei dazi in ogni confronto della riunione. Tajani discuterà il tema dei dazi nel bilaterale con Rubio, sottolineando che una guerra commerciale non conviene a nessuno. Il ministro ha proposto di rafforzare le importazioni e gli investimenti italiani negli Stati Uniti per proteggere le esportazioni. Ha anche evidenziato la necessità di diversificare i mercati, puntando su Messico, Turchia, Paesi del Golfo, Giappone e India, per garantire stabilità alle imprese italiane. Riguardo all'Ucraina, Tajani ha confermato la disponibilità dell'Italia a una missione Onu, ma ha escluso la partecipazione alla "Coalizione dei Volenterosi" promossa da Macron e Starmer, preferendo un approccio che coinvolga le Nazioni Unite, come avviene con Unifil in Libano.