G7 2025 in Canada: programma, temi e partecipanti

In tutto ciò, l’Unione europea vuole arrivare al G7 mostrandosi unita e decisa anche nell’ambito della guerra in Ucraina. Per questo ha deciso di accelerare sul 18esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, annunciato come uno dei più duri finora. Tra le nuove misure, ancora da mettere a punto, si è parlato ad esempio l'abbassamento del price cap al petrolio russo da 60 a 45 dollari a barile. Si vuole così colpire il costante aggiramento delle sanzioni dirette al petrolio russo messo in atto dai Paesi terzi, con la complicità di diverse capitali europee: se uno Stato extra-Ue importa il petrolio russo non potrà rivenderlo a più di 45 euro a barile. Ma si andrà anche ad agire contro il sistema bancario russo, chiudendo le porte di del sistema Swift ad altre 22 banche russe e vietando le transazioni anche agli intermediari che hanno finora aiutato Putin ad eludere le sanzioni occidentali. Altro colpo a Mosca: vietato l'uso dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, che uniscono Russia e Germania. L’annuncio anticipato di Bruxelles è stata una mossa soprattutto politica, perché presentarsi al G7 con un pacchetto di sanzioni già sul tavolo potrebbe ridurre le perplessità di Donald Trump, che finora sulle nuove misure contro Vladimir Putin è apparso lontano dal via libera, nonostante l'iniziativa del senatore repubblicano Lindsey Graham.