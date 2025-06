Intesa Usa-Cina, dai dazi ai minerali: i punti dell’accordo

In attesa delle valutazioni e della possibile firma di Trump e Xi, l'attenzione dei negoziatori americani si sposta ora sulle altre partite commerciali aperte dal presidente. In vista di luglio, quando scadrà la pausa di 90 giorni imposta dal presidente americano dopo il 'giorno della Liberazione', le trattative con i maggiori partner commerciali proseguono. Finora gli accordi annunciati sono pochi, ma l'amministrazione si mostra ottimista e ripete che molte intese saranno annunciate a breve. Resta per ora alla finestra l'Europa che, fra i negoziati in corso, "sarà probabilmente alla fine", ha ammesso il segretario al commercio Howard Lutnick. "È molto più che spinosa nelle trattative", ha aggiunto ribadendo che una delle difficoltà è che l'Unione Europa è composta da molti Paesi e non c'è nessuno in carica. "Questo - ha osservato - è il contrario rispetto a Donald Trump".

Per approfondire: Dazi Usa su acciaio e alluminio, che impatto avranno sul settore delle fonderie in Italia?