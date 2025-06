Dazi, Corte appello Usa: "Restano in vigore". Trovato accordo con Cina

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. Il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang ha dichiarato ai giornalisti nella capitale britannica che i team negoziali di Pechino e Washington hanno concordato un quadro generale per il commercio, dopo due giorni di colloqui sulla scia della telefonata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. "Le due parti hanno, in linea di principio, raggiunto un quadro di riferimento per l'attuazione di quanto concordato dai due capi di Stato durante la telefonata del 5 giugno e del consenso raggiunto durante l'incontro di Ginevra", ha detto. Il Segretario al Commercio statunitense Howard

Lutnick ha espresso fiducia che la questione delle spedizioni cinesi di terre rare, considerate troppo limitate dalle autorità statunitensi, "sarà risolta attraverso l'attuazione

di questo quadro generale".