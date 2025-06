Dazi Usa sui metalli, quale impatto avranno sul settore in Italia

Secondo i dati elaborati dal centro studi della Fiom, l’Italia è scesa dal settimo al quindicesimo posto nella classifica dei Paesi esportatori di acciaio verso gli Stati Uniti. Per l’alluminio il valore complessivo dell’export Usa di alluminio è calato a 3,4 miliardi di dollari mentre per l’acciaio si ferma a 2,2 miliardi, cifre su cui sono destinati a gravare i nuovi dazi al 50% con effetti rapidi in mancanza di un dietrofront che per ora non sembra imminente.

