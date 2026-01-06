Si ritiene infatti che nella sola Groenlandia vi siano grandi riserve di risorse preziose, come zinco e uranio, e giacimenti stimati intorno al 13% delle risorse mondiali di petrolio e al 30% di quelle di gas. Non solo: le superfici delle colline e delle valli dell'isola di Disko e della penisola di Nuussuaq in Groenlandia sono al centro di alcune ricerche per significative quantità di nichel e cobalto, tali da consentire la transizione energetica verde. "Stiamo cercando un giacimento che sarà il primo o il secondo giacimento di nichel e cobalto più significativo al mondo", ha dichiarato Kurt House, Ceo di KoBold Metals, startup californiana impegnata nell'esplorazione mineraria attraverso l'Intelligenza artificiale.

