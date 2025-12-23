Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Macron a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo"

Mondo
©Ansa

Lo ha scritto il presidente francese rispondendo alla ripetuta volontà del tycoon di annettere il territorio danese

ascolta articolo

La Groenlandia "appartiene al suo popolo" e "la Danimarca ne è garante". Lo ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron rispondendo alla ripetuta volontà di Donald Trump di annettere questo territorio danese. "Mi unisco alla voce degli europei per esprimere la nostra piena solidarietà", ha scritto su X il capo dell'Eliseo, che a giugno scorso si era recato a Nuuk per affermare "il sostegno della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale della Danimarca e della Groenlandia". 

FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/24
Cronaca

Sondaggio, personaggi più rappresentativi del 2025 sono Trump e Sinner

Il presidente Usa guida la lista delle figure internazionali, seguito da Papa Leone XIV e Zohran Mamdani. Il tennista azzurro è invece il preferito fra i volti nazionali prima di Meloni e Mattarella. Per il 30% la notizia più importante dell’anno è composta da due eventi: la morte di Papa Francesco e l’elezione di Prevost. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, cha ha esplorato anche le opinioni in tema di Ucraina, scioperi, futuro di FI e intenzioni di voto

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Zelensky: Massiccio attacco su Ucraina con 30 missili e 650 droni LIVE

live Mondo

"Da ieri notte, la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra...

Katz: "Israele non si ritirerà mai del tutto da Gaza". LIVE

live Mondo

"Quando arriverà il momento, istituiremo avamposti Nahal (di fanteria) nel nord di Gaza al posto...

Macron a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo"

Mondo

Lo ha scritto il presidente francese rispondendo alla ripetuta volontà del tycoon di annettere il...

Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal

Mondo

Lo rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti...

Furto di stoviglie preziose all’Eliseo: a processo il capo maggiordomo

Mondo

L’uomo andrà a processo con l’accusa di aver sottratto nel corso di mesi circa un centinaio di...

Mondo: I più letti