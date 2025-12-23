Macron a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo"

Lo ha scritto il presidente francese rispondendo alla ripetuta volontà del tycoon di annettere il territorio danese
La Groenlandia "appartiene al suo popolo" e "la Danimarca ne è garante". Lo ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron rispondendo alla ripetuta volontà di Donald Trump di annettere questo territorio danese. "Mi unisco alla voce degli europei per esprimere la nostra piena solidarietà", ha scritto su X il capo dell'Eliseo, che a giugno scorso si era recato a Nuuk per affermare "il sostegno della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale della Danimarca e della Groenlandia".
Getty/Sky TG24
