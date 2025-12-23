Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale

Mondo

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia, non per i minerali essenziali ma per la sicurezza nazionale.

Prossimi video

Guerra Ucraina, nuova notte di bombardamenti russi

Mondo

Robotaxi riprende servizio dopo blackout San Francisco. VIDEO

Mondo

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale

Mondo

Maduro: “Trump pensi agli Usa e non al petrolio venezuelano”

Mondo

Trump annuncia una nuova flotta e rivendica Groenlandia

Mondo

Guatemala, Babbo Natale si cala da un ponte per i bambini

Mondo