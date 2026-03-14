Attacco con drone contro l'ambasciata Usa a Baghdad

Un attacco con drone ha colpito l'ambasciata statunitense a Baghdad. L'attacco si è verificato in seguito a numerose esplosioni avvertite nella notte, che hanno causato anche la morte di due persone. Lo strike riportato contro la sede diplomatica Usa a Baghdad è il secondo dall'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ed è avvenuto poco dopo che altri due raid nella capitale irachena avevano colpito il potente gruppo filo-Iran Kataeb Hezbollah.
Prossimi video
La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere
Mondo
Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut
Mondo
Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata
Mondo
Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron
Mondo
Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio
Mondo
Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo
Mondo
Tempesta di sabbia a Gaza, distrutti campi profughi
Mondo