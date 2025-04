Canada, chi è il nuovo premier Mark Carney

Ex governatore della Banca centrale canadese, il leader liberale ha battuto alle urne il conservatore Pierre Poilievre. In campagna elettorale si è opposto fermanente ai dazi di Trump e alle sue minacce di annessione del Paese. Dopo la vittoria, si è rivolto ai suoi sostenitori ribadendo che "non dovremo mai dimenticare il tradimento americano". "Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito" perché "il presidente Trump sta cercando di spezzarci per possederci", ha detto

Mark Carney ha vinto le elezioni ed è il nuovo primo ministro del Canada. Una vittoria storica per il leader liberale, ex governatore della Banca centrale canadese che ha condotto una campagna elettorale all'insegna della forte opposizione ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump e alle sue minacce di annessione del Paese. Carney ha trionfato alle urne battendo il conservatore Pierre Poilievre, che per mesi era in testa a tutti i sondaggi. Si tratta di un risultato importante per il partito liberale che assiste così a una “resurrezione politica” dopo essere stato considerato “fino a pochi mesi fa morto e sepolto”, commenta la Bbc . Dopo la vittoria, Carney si è rivolto ai suoi sostenitori a Ottawa ribadendo che il suo Paese non dovrà mai dimenticare il "tradimento" americano. "Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito" perché "il presidente Trump sta cercando di spezzarci per possederci", ha aggiunto il premier, invitando il Paese a unirsi nei "difficili mesi a venire che richiederanno sacrifici".

Chi è Mark Carney, nuovo premier canadese

Ex governatore della Banca centrale del Canada, Mark Carney, 60 anni, è il nuovo primo ministro del Paese. Novizio della politica, il leader liberale è riuscito in poche settimane a convincere i canadesi che la sua competenza in materia economica e finanziaria lo rende l'uomo giusto per guidare il Paese in un mimento di crisi economica senza precedenti, minacciata anche dall'imposizione dei dazi da parte di Trump. "Sono più utile nei momenti di crisi. Non sono molto bravo in tempo di pace", ha detto il neopremier di recente. Nato a Fort Smith, nell'estremo nord, e cresciuto a Edmonton, Carney ha studiato ad Harvard e Oxford, prima di diventare banchiere d'investimento alla Goldman Sachs a New York, Londra, Tokyo e Toronto. Nel 2008, durante la crisi finanziaria globale, è stato nominato governatore della Banca del Canada dal primo ministro conservatore Stephen Harper. Cinque anni dopo, è stato scelto dal primo ministro britannico David Cameron per dirigere la Banca d'Inghilterra, diventando il primo cittadino straniero alla guida dell'istituto.

L'ingresso in politica di Mark Carney

Da anni circolavano voci sul suo ingresso in politica, ma solo all'inizio di gennaio, dopo le dimissioni di Justin Trudeau, di cui era stato consigliere economico, Carney ha deciso di buttarsi nell'arena. Una vera e propria scommessa per il leader liberale, che non aveva mai fatto campagna elettorale e che ha preso le redini di un partito al suo punto più basso nei sondaggi, appesantito dall'impopolarità di Justin Trudeau alla fine del suo mandato. Alcuni analisti avevano messo in dubbio la sua capacità di ribaltare la situazione su molti canadesi, definendolo "un tecnocrate noioso che soppesa ogni parola che dice". Secondo altri, era un profilo “rassicurante” che soddisfaceva “le aspettative dei canadesi per gestire questa crisi”.