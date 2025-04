Voto Canada, Trump insiste: diventi il 51esimo stato degli Usa

Donald Trump entra a gamba tesa nelle elezioni in corso oggi in Canada rilanciando la sua proposta di trasformarlo nel 51/mo stato Usa. "Basta con le linee tracciate artificialmente tanti anni fa. Guarda quanto sarebbe bella questa massa di terra", scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth.

"Buona fortuna - scrive il tycoon - al grande popolo canadese. Eleggi l'uomo che ha la forza e la saggezza di dimezzare le vostre tasse, aumentare gratuitamente il vostro potere militare al livello più alto al mondo, quadruplicare la produzione delle vostre auto, acciaio, alluminio, legname, energia e di tutte le altre attività, senza dazi o tasse, se il Canada diventasse l'amato 51/mo Stato degli Stati Uniti d'America. Basta con le linee tracciate artificialmente da molti anni fa. Guardate quanto sarebbe bella questa massa di terra. Libero accesso senza confini. Tutte le cose positive senza quelle negative. Era destino! L'America non può più sovvenzionare il Canada con le centinaia di miliardi di dollari all'anno che abbiamo speso in passato. Non ha senso a meno che il Canada non diventa uno Stato!" Usa.