Israele, lunedì Netanyahu negli Usa per fase 2 piano di pace. LIVE

L'Unifl, la Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano ha lanciato un nuovo appello a Israele a "cessare il comportamento aggressivo" dopo che un peacekeeper è rimasto ferito in un attacco dell'Idf nei pressi della loro posizione nel sud del Paese. Si tratta dell'ultimo incidente segnalato dalle forze di Onu nel Libano meridionale, dove l'Unifil funge da cuscinetto tra Israele e Libano e collabora con l'esercito libanese per sostenere una tregua durata un anno tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. All'inizio di questo mese, l'Unifil aveva dichiarato che le forze israeliane avevano aperto il fuoco sulle sue forze nel Libano meridionale. Il mese scorso aveva annunciato che i soldati israeliani avevano aperto il fuoco sulle sue truppe nel sud, mentre l'esercito israeliano, da parte sua, aveva sostenuto di aver scambiato i caschi blu per persone "sospette" e di aver sparato colpi di avvertimento. A ottobre, l'Unifil ha reso noto che uno dei suoi membri era stato ferito da una granata israeliana sganciata vicino a una posizione Onu nel sud del Paese, il terzo incidente del genere in poco più di un mese. "Gli attacchi contro o in prossimità delle forze di peacekeeping costituiscono gravi violazioni della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza", ha sottolineato la forza di peacekeeping, riferendosi alla risoluzione del 2006 che ha costituito la base della tregua del novembre 2024.