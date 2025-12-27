Offerte Sky
A Betlemme riapre il "Walled Off Hotel" progettato da Banksy

Mondo
©Getty

Nato nel 2017 e chiuso dopo il 7 ottobre 2023, il "Walled Off Hotel" (Fuori dal muro) non è solo una struttura ricettiva ma rappresenta anche un vero e proprio progetto politico: si trova infatti di fronte al muro che separa Israele dalla Cisgiordania

Per la prima volta dall'inizio del conflitto a Gaza, ha riaperto i battenti l'hotel progettato e arredato con proprie opere da Banksy, il celebre artista e writer britannico la cui vera identità è ancora sconosciuta. Il "Walled Off Hotel" (Fuori dal muro) - questo il nome dell'hotel - non è solo una struttura ricettiva (con nove camere e una suite), ma rappresenta anche un vero e proprio progetto politico: si trova infatti proprio di fronte al muro che separa Israele dalla Cisgiordania. Un luogo quindi simbolico. Il Walled Off è noto per avere “la peggiore vista al mondo”, come recita ironicamente lo slogan ideato dallo stesso Banksy. E come si legge sul sito ufficiale della struttura. 

L'hotel firmato Banksy si trova a 40 chilometri dall'aeroporto Ben Gurion di Betlemme. Nato nel marzo 2017 e inizialmente concepito solo come una mostra temporanea, l'hotel da allora ha attirato decine di migliaia di visitatori grazie anche alla sua posizione di fronte alla barriera di separazione israeliana. Le sue stanze, i corridoi, la galleria d’arte al piano terra e il museo interno sono attraversati da opere e installazioni 'politiche' che portano gli ospiti a riflettere sui concetti di frontiera, memoria e identità. Nella camera numero 3, la cosiddetta “Banksy Room”, gli ospiti possono dormire in un grande letto sotto un murale che raffigura una lotta all'ultimo cuscino tra un palestinese con il volto coperto da una kefyah e un soldato israeliano in tenuta anti sommossa. Descritto come un mix di "hotel, protesta e arte”, il luogo, secondo le intenzioni dell'artista, vuole incrementare l'economia locale. Era stato chiuso dopo il 7 ottobre 2023: la sua recente riapertura rappresenta una speranza di ripartenza dopo l'orrore dell'invasione israeliana.

Nuova opera di Banksy a Londra, il graffito dedicato ai senzatetto
BETHLEHEM, WEST BANK - MARCH 04: A general view inside street artist Banksy's newly opened Walled Off Hotel in the Israeli occupied West Bank town of Bethlehem on March 4, 2017 in Bethlehem, West Bank. Anonymous British street artist Banksy launched a hotel in occupied West Bank and next to Israels controversial separation wall in Bethlehem yesterday. The rooms of the hotel are also filled with the artist's work, much of which being about the conflict. The owners say it will be a functioning hotel along with being part art gallery and part political statement. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)
La stanza numero del Walled Off Hotel. - ©Getty
Banksy
Mondo

Banksy, tutti gli animali protagonisti delle opere sui muri di Londra

Un rinoceronte e un gorilla sono le ultime creazioni del famoso street artist, che seguono un banco di pesci, probabilmente piranha, apparso sulle pareti di una garitta della polizia su Ludgate Hill, vicino all'Old Bailey. Prosegue ormai da oltre una settimana il 'safari' quotidiano dell'artista, dove trovano posto anche una capra in bilico a Kew Bridge, due elefanti a Chelsea, un lupo e un felino

