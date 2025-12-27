A Betlemme riapre il "Walled Off Hotel" progettato da Banksy

Nato nel 2017 e chiuso dopo il 7 ottobre 2023, il "Walled Off Hotel" (Fuori dal muro) non è solo una struttura ricettiva ma rappresenta anche un vero e proprio progetto politico: si trova infatti di fronte al muro che separa Israele dalla Cisgiordania

Per la prima volta dall'inizio del conflitto a Gaza, ha riaperto i battenti l'hotel progettato e arredato con proprie opere da Banksy, il celebre artista e writer britannico la cui vera identità è ancora sconosciuta. Il "Walled Off Hotel" (Fuori dal muro) - questo il nome dell'hotel - non è solo una struttura ricettiva (con nove camere e una suite), ma rappresenta anche un vero e proprio progetto politico: si trova infatti proprio di fronte al muro che separa Israele dalla Cisgiordania. Un luogo quindi simbolico. Il Walled Off è noto per avere “la peggiore vista al mondo”, come recita ironicamente lo slogan ideato dallo stesso Banksy. E come si legge sul sito ufficiale della struttura.