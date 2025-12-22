Nuova opera di Banksy a Londra, il graffito dedicato ai senzatetto

Il graffito apparso nelle scorse ore nel quartiere londinese è uguale a quello che era stato individuato venerdì 19 dicembre al Centre Point: entrambi raffigurano in primo piano un bambino steso a terra e, dietro di lui nella stessa posizione, un’altra figura più grande in ombra che indica verso gli edifici in alto. L’opera è stata rivendicata dallo street artist sui social

Nuova opera di Banksy a Londra. O meglio, nuove opere visto che si tratta di due graffiti identici che sono apparsi a distanza di tre giorni in due diverse parti della città. I due graffiti mostrano in primo piano l'immagine in chiaroscuro di un bambino steso per terra e, dietro di lui, una figura più grande in ombra con il braccio e l'indice della mano puntato in alto, verso gli edifici sovrastanti. A confermare la paternità delle opere è stato, come di consueto, lo stesso artista che ha postato le foto sui social. Il primo murale è stato individuato venerdì 19 dicembre su un muro del perimetro del Centre Point, a Tottenham Court Road: la sua attribuzione era già stata confermata da Stefano Antonelli, curatore in Italia di varie mostre a lui dedicate. Il secondo murale, a seguito del quale Banksy ha pubblicato il post, è apparsa invece questa mattina nella zona di Bayswater.