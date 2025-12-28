Gaza, domani Netanyahu a Washington per fase 2 piano di pace. LIVE

Netanyahu si prepara al viaggio a Washington: domani è previsto l'incontro con Donald Trump per parlare della "fase due" del piano di pace per Gaza. Tra gli argomenti attesi, anche l'Iran, le tensioni con il Libano ed Hezbollah e lo stato dei colloqui per un accordo di sicurezza con la nuova Siria di Ahmad Al-Sharaa. Non ultimo, probabilmente, il tema del Somaliland, il cui riconoscimento da parte di Israele, il primo a farlo, ha suscitato una durissima reazione internazionale e non particolare 'entusiasmo' da parte dello stesso Trump. Intanto, in Libano, le forze israeliane hanno sparato alcuni colpi al confine, ferendo un peacekeeper della missione ONU Unifil. Blitz anti Hamas in Italia. Arrestate da polizia e guardia di Finanza 9 persone accusate di aver finanziato l'organizzazione terroristica islamica con oltre sette milioni di euro attraverso tre associazioni di beneficenza. Tra i fermati anche Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione dei palestinesi e 'capo della cellula' italiana.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: