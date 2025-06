Usa, proteste dei reduci contro parata militare di Trump: 60 arresti

La manifestazione organizzata dai gruppi Veterans against War e Veterans for Peace è iniziata davanti al Campidoglio in vista della parata prevista per questa sera. “Abbiamo un presidente che chiaramente agisce nel disprezzo dello stato di diritto e della Costituzione", ha detto la portavoce degli ex militari

Almeno 60 persone sono state arrestate a Washington durante una manifestazione di protesta organizzata da gruppi di reduci militari contro la parata militare di Donald Trump prevista per questa sera. I gruppi Veterans against War e Veterans for Peace hanno manifestato occupando i gradini del Campidoglio dopo aver fatto una conferenza stampa di fronte all'edificio della Corte Suprema. La polizia è intervenuta quando, a detta della Capitol Police e come riportato dal Washington Post, alcuni manifestanti hanno "illegalmente superato" una barriera per recarsi verso la scalinata di Capitol Hill, riporta il Washington Post. "Dovremmo avere un governo controllato dal sistema dei pesi e contrappesi, e invece abbiamo un presidente che chiaramente agisce nel disprezzo dello stato di diritto e della Costituzione", ha dichiarato Brittany Ramos DeBarros, che guida una delle organizzazioni di reduci che raccoglie ex militari tra i 20 e gli 80 anni.