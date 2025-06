Netanyahu: "Eliminati capo intelligence Iran e il vice"

Lo ha confermato Il primo ministro israeliano in un'intervista a Fox News. Netanyahu ha anche smentito che il presidente Trump abbia posto il veto al piano israeliano di uccidere la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, riferito alla Reuters da due funzionari statunitensi

"Abbiamo deciso di agire perché dovevamo farlo. Abbiamo visto abbastanza uranio arricchito per nove bombe. Stiamo attaccando i loro siti nucleari. Abbiamo attaccato il loro comando superiore e posso confermare che pochi istanti fa abbiamo eliminato anche il capo della loro divisione di intelligence e il suo vice a Teheran", ha ancora detto Netanyahu. Poco prima, i media iraniani hanno riferito che Mohammad Kazemi, capo dell'organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, e il suo vice, Hassan Mohaqiq, erano rimasti sotto le macerie durante l'attacco israeliano alla sede dell'Organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, ma non c'erano informazioni precise sulle loro condizioni.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha confermato in un'intervista a Fox News che Israele ha eliminato, in un attacco a Teheran, il capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e il suo vice. ( IRAN ISRAELE, IL LIVEBLOG )

Smentite le voci sul veto di Trump

Netanyahu ha poi smentito che il presidente Trump abbia posto il veto al piano israeliano di uccidere la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, riferito alla Reuters da due funzionari statunitensi. "Ci sono così tante false notizie su conversazioni che non sono mai avvenute che non entrerò nei dettagli", ha commentato Netanyahu. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi ha negato il report di Reuters, definendolo "fake news di primissimo ordine".