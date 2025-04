Guerra Israele, l'Idf ingloba Rafah nella zona cuscinetto al confine

L'operazione dell'esercito israeliano nel Sud di Gaza non ha precedenti. Dal 18 marzo, quando Israele ha ripreso a bombardare la Striscia mettendo fine a due mesi di tregua, l'Idf ha ampliato la zona cuscinetto al confine sud con l'Egitto, assorbendo l'intera città di Rafah, praticamente il 20% dell'enclave. Le foto pubblicate dai media israeliani mostrano grandi sbancamenti di terra, bulldozer militari che spianano le macerie degli edifici distrutti dalla guerra. "Vaste aree vengono conquistate e aggiunte alle zone di sicurezza di Israele, lasciando Gaza più piccola e isolata" nel tentativo di costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi, ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz durante una visita al Corridoio Morag. Il segretario generale Onu Antonio Guterres ha accusato Israele per aver trasformato Gaza in un "campo di sterminio". "L'attuale percorso è un vicolo cieco, totalmente intollerabile agli occhi del diritto internazionale e della storia, e il rischio che la Cisgiordania occupata si trasformi in un'altra Gaza lo rende ancora peggiore", ha aggiunto. “Questa guerra non può continuare indefinitamente, ed è quindi necessario raggiungere un cessate il fuoco", ha detto all'Afp Hossam Badran, membro dell'ufficio politico di Hamas, aggiungendo che "la comunicazione con i mediatori è ancora in corso" ma che "finora non ci sono nuove proposte".

