Gavin Newsom, chi è il governatore dem che ha fatto causa a Trump

Sin dalla campagna per le presidenziali del 2020 il nome di Newsom circola tra i possibili sfidanti di Trump soprattutto per una notorietà che ben presto varca i confini dello Stato. Il governatore della California si mostra dinamico infatti sullo scenario internazionale, dalla visita al primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau all’indomani degli attacchi di Hamas del 7 ottobre all’incontro in Cina con il presidente Xi Jinping per discutere di temi ambientali e commerciali. Le iniziative politiche come il faccia a faccia televisivo con il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis o il lancio del podcast Politickin sembrano preludere ad una corsa per la Casa Bianca. Ma Newsom si tiene un passo indietro, ligio alle direttive del partito che prima sostiene la ricandidatura di Biden poi, dopo la rinuncia, converge in blocco su Kamala Harris