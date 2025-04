Il Regno Unito sta valutando la possibilità di inviare truppe in ucraina per un periodo massimo di cinque anni, in attesa della rimilitarizzazione del Paese. Lo riportato il Daily Telegraph. Secondo il piano in discussione a Londra e Parigi, forze occidentali potrebbero essere inviate in Ucraina a seguito di una risoluzione del conflitto, fungendo da "forza deterrente" presumibilmente per impedire la ripresa delle ostilità. Il quotidiano riporta che l'eventuale ritiro delle truppe occidentali avverrà gradualmente, in linea con il ripristino delle capacità militari dell'Ucraina. Oltre al dispiegamento di truppe terrestri, la "coalizione dei volenterosi" guidata da Londra e Parigi intende anche garantire la protezione dello spazio aereo e marittimo dell'Ucraina. Ieri presso la sede della NATO a Bruxelles si è tenuta una riunione dei ministri della Difesa dei paesi disposti a partecipare a una missione militare occidentale post-conflitto in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato già un mese fa che la presenza di truppe NATO sul suolo ucraino, sotto qualsiasi bandiera e a qualsiasi titolo, costituirebbe una minaccia per la Russia. "La Russia - ha detto - non accetterà un simile scenario in nessuna circostanza".