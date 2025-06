Minneapolis, uccisi deputata e marito. Feriti anche senatore e moglie

Le vittime sono la deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e il marito Mark. Ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita il senatore John Hoffman e la moglie. Le autorità di Minneapolis stanno cercando un uomo bianco con i capelli castani con indosso un giubbotto antiproiettile nero sopra una camicia e pantaloni blu, riporta Fox. L'uomo potrebbe fingersi un agente di polizia