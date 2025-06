Fiamme in un edificio di 67 piani a Dubai, 3.800 persone evacuate

A prendere fuoco è stato il Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower. Al momento non risultano esserci vittime. L'incendio è stato spento dopo sei ore di intervento

Paura a Dubai per un vasto incendio che è scoppiato in un edificio di 67 piani nel centro della città. I 3.820 residenti dei 764 appartamenti del grattacielo sono stati subito evacuati e al momento non risultano vittime. L'incendio è stato spento dopo sei ore di intervento. Non è la prima volta che il Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower, prende fuoco. Lo riferiscono media internazionali.