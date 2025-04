Guerra Ucraina, ultimatum di Trump per pace, Witkoff da Putin. LIVE

Si è concluso dopo oltre quattro ore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a San Pietroburgo. Per la terza volta in due mesi l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin nel tentativo di spingere per un cessate il fuoco in Ucraina.

Di fronte alle resistenze di Mosca, Donald Trump ha manifestato la sua impazienza, affermando che "la Russia si deve muovere", mentre il portale Axios, citando alcune fonti, ha scritto che il rappresentante del presidente Usa ha consegnato al capo del Cremlino un ultimatum: se non accetterà di porre fine ai combattimenti entro la fine di aprile, non solo non potrà sperare nella revoca delle sanzioni, ma dovrà subirne altre ancora più pesanti.

Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno intanto riaperto le trattative per l'accordo sui minerali. Il New York Times riferisce infatti che una delegazione ucraina è a Washington per un nuovo round di negoziati. Si tratta del primo incontro in presenza - a livello tecnico - da quando la Casa Bianca ha presentato la sua proposta rivista, e dovrebbe durare due giorni. "Troppe persone stanno morendo, migliaia a settimana in una guerra terribile e senza senso", ha scritto Trump sul suo social Truth.

