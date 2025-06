Minnesota, caccia all’uomo che ha ucciso una deputata dem e il marito

Continuano le ricerche del 57enne Vance Boetler, sospettato di aver sparato contro due membri democratici del Congresso dello Stato, presentandosi in piena notte nelle loro case vicino a Minneapolis vestito da poliziotto: la deputata Melissa Hortman e il marito sono morti, il senatore John Hoffman e la moglie sono rimasti gravemente feriti. “Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po'”, ha scritto l’uomo ai coinquilini. Fbi offre ricompensa fino a 50mila dollari a chi dà informazioni

Continuano senza sosta le ricerche dell’uomo che, in Minnesota, ha sparato contro due membri democratici del Congresso dello Stato, presentandosi in piena notte nelle loro case vicino a Minneapolis vestito da poliziotto. La deputata Melissa Hortman e il marito sono morti, mentre il senatore John Hoffman e la moglie sono rimasti gravemente feriti: sottoposti a interventi chirurgici, sarebbero in condizioni stabili. Il presunto killer sarebbe il 57enne Vance Boetler ed è in fuga da ore: l'Fbi ha offerto una ricompensa fino a 50mila dollari a chi darà informazioni che portino "all'arresto e alla condanna" dell'uomo. Intanto, spunta un messaggio che Boetler - definito dalle autorità "armato e pericoloso" - avrebbe mandato ai suoi amici.

Il messaggio

"David e Ron, vi voglio bene. Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po'. Potrei morire a breve, quindi voglio farvi sapere che vi voglio bene e che avrei preferito che le cose fossero andate in un altro modo. Non voglio dire altro per non implicarvi in alcun modo perché non ne sapete nulla. Ma vi voglio bene e mi dispiace", ha scritto Boelter, secondo quanto riporta il Minnesota Star Tribune, ai suoi due coinquilini. "Non ci posso credere, non so perché lo abbia fatto", ha detto David Carlson, una delle persone che ha ricevuto il messaggio, ai microfoni di Cnn.

La caccia all’uomo

Per trovare Boelter è in corso una imponente caccia all’uomo. La polizia ha messo in allerta anche le autorità al confine, nel caso in cui il ricercato cercasse di entrare in Canada. Le autorità stanno indagando per accertare se ci siano legami fra il killer e le vittime, ma finora nulla è emerso. Le autorità ritengono che l’attacco sia di matrice politica. Ai residenti di Champlin e Brooklyn Park, vicino Minneapolis, è stato ordinato di restare in casa e non aprire a nessuno: il loro compito è solo dare l'allarme qualora vedessero un poliziotto che si aggira da solo. Le autorità hanno anche invitato tutti nello Stato a prestare attenzione e non partecipare alla manifestazioni anti-Trump, almeno fino a quando il sospettato non sarà arrestato. L'uomo, comunque, non sarebbe più nell'area dove ha colpito ma, non è chiaro come, sarebbe riuscito ad arrivare a Minneapolis: potrebbe aver lasciato una seconda vettura non lontano dalla casa della deputata uccisa, potrebbe avere rubato una macchina o essere stato aiutato da un complice.