Washington, Trump a parata dell'esercito: scontri e tensioni negli Usa

Il presidente sale sul palco per celebrare il 250esimo anniversario del corpo militare statunitense. Nelle strade della capitale sfilano carri armati e mezzi pesanti, mentre nel resto del Paese si accende la protesta contro il tycoon. Gas lacrimogeni contro i manifestanti a Los Angeles, attimi di paura anche a New York. Milioni di americani in piazza a manifestare per vari motivi, dall'immigrazione all'Ucraina passando per l'aborto, ma Trump li ignora