Domenica 25 maggio centinaia di persone hanno partecipato a una veglia a lume di candela a Minneapolis per ricordare George Floyd. L’evento, parte del festival “Rise and Remember”, ha commemorato il quinto anniversario della sua uccisione da parte della polizia. Attivisti e familiari hanno ribadito l’impegno per la giustizia razziale e la riforma delle forze dell’ordine. Nonostante le proteste globali, il Congresso USA non ha ancora approvato una legge contro gli abusi di polizia.