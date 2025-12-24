Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turchia, schianto jet libico: visita al luogo dell’incidente

Mondo

Ad Ankara una delegazione ha raggiunto il luogo dello schianto di un jet libico. Il velivolo ha segnalato un guasto elettrico ed è precipitato nel tentativo di effettuare un atterraggio di emergenza, provocando la morte di 4 persone, tra cui il capo di stato maggiore dell'esercito libico Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad.

Prossimi video

Turchia, schianto jet libico: visita al luogo dell’incidente

Mondo

India, il lancio in orbita del satellite BlueBird Block-2

Mondo

Esplosione ordigno a Mosca: morti due agenti di polizia

Mondo

Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 30 metri

Mondo

Stati Uniti negano il visto all'ex commissario Ue Breton: "Ha danneggiato Big Tech"

Mondo

Ucraina, Zelensky: "Rafforzare nostre posizioni negoziali"

Mondo