Ad Ankara una delegazione ha raggiunto il luogo dello schianto di un jet libico. Il velivolo ha segnalato un guasto elettrico ed è precipitato nel tentativo di effettuare un atterraggio di emergenza, provocando la morte di 4 persone, tra cui il capo di stato maggiore dell'esercito libico Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad.
Prossimi video
Turchia, schianto jet libico: visita al luogo dell’incidente
Mondo
India, il lancio in orbita del satellite BlueBird Block-2
Mondo
Esplosione ordigno a Mosca: morti due agenti di polizia
Mondo
Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 30 metri
Mondo
Stati Uniti negano il visto all'ex commissario Ue Breton: "Ha danneggiato Big Tech"
Mondo
Ucraina, Zelensky: "Rafforzare nostre posizioni negoziali"
Mondo
Sky Tg24 Mondo, un anno di Trump alla Casa Bianca
Mondo