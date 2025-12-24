Palestina, cardinale Pizzaballa verso Betlemme per Natale

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha lasciato Gerusalemme per raggiungere la città di Betlemme, dove celebrerà le festività natalizie. A causa della guerra a Gaza, la città si era astenuta dalle celebrazioni del Natale per due anni. Quest’anno saranno presenti invece bande musicali e decorazioni per festeggiare la ricorrenza.
