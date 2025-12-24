Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palestina, cardinale Pizzaballa verso Betlemme per Natale

Mondo

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha lasciato Gerusalemme per raggiungere la città di Betlemme, dove celebrerà le festività natalizie. A causa della guerra a Gaza, la città si era astenuta dalle celebrazioni del Natale per due anni. Quest’anno saranno presenti invece bande musicali e decorazioni per festeggiare la ricorrenza.

Prossimi video

Palestina, cardinale Pizzaballa verso Betlemme per Natale

Mondo

Turchia, schianto jet libico: visita al luogo dell’incidente

Mondo

India, il lancio in orbita del satellite BlueBird Block-2

Mondo

Esplosione ordigno a Mosca: morti due agenti di polizia

Mondo

Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 30 metri

Mondo

Stati Uniti negano il visto all'ex commissario Ue Breton: "Ha danneggiato Big Tech"

Mondo